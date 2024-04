Francês: Lille bate Olympique e segue na briga na parte de cima da tabela

Momento do gol marcado por Jonathan David, que abriu o caminho para o triunfo do Lille - Foto: Sameer Al-Doumy/AFP via Getty Images - (crédito: Foto: Sameer Al-Doumy/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O Lille segue firme na briga por uma das três vagas para a próxima edição da Champions por meio do Campeonato Francês. Nesta sexta-feira (5), o clube venceu o Olympique de Marselha por 3 a 1, em casa, na partida de abertura da 28ª rodada, e subiu para a terceira posição da Ligue 1. Jonathan David, de pênalti, Rémy Cabella e Gabriel Gudmundsson anotaram os gols do triunfo. Por outro lado, o brasileiro Ismaily (contra) anotou o único gol da equipe visitante.

Dessa maneira, o Lille chegou aos 49 pontos e subiu para a terceira posição, que abre a zona de classificação para a próxima edição da Champions. No entanto, o Monaco está com os mesmos 49 pontos, na quarta posição, mas ainda entra em campo nesta 28ª rodada da Ligue 1. Além disso, foi o segundo triunfo consecutivo da equipe que, ao mesmo tempo, chegou ao quinto jogo de invencibilidade. Ou seja, o momento do Lille é bom nesta reta final da temporada europeia.

Por outro lado, o Olympique vive um momento oposto. O clube de Marselha chegou a terceira derrota consecutiva e perdeu forças na briga por uma vaga para as próximas competições europeias. Assim, o time segue com os mesmos 39 pontos, na 7ª posição, mas ainda pode ser ultrapassado por Rennes e Reims no decorrer desta 28ª rodada.

Jogos da 28ª rodada do Campeonato Francês

Sexta-feira (5/4)

Lille 3×1 Olympique de Marselha

Sábado (6/4)

Lens x Le Havre – 12h

PSG x Clermont – 16h

Domingo (7/4)

Brest x Metz – 8h

Toulouse x Strasbourg – 10h

Montpellier x Lorient – 10h

Reims x Nice – 10h

Monaco x Rennes – 12h05

Nantes x Lyon – 15h45

