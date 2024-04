PSG x Clermont: onde assistir, escalações e arbitragem

Gonçalo Ramos deverá começar jogando neste sábado - (crédito: Foto: Franck Fife/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

A bola vai rolar para mais um jogo do Campeonato Francês 2023/24. Afinal, neste sábado, o PSG recebe o Clermont pela 28ª rodada do torneio nacional. Dessa forma, as equipes se enfrentam no Estádio Parque dos Príncipes, às 16h (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão do Star+ a partir das 16h (de Brasília).

Como chega o Paris Saint-Germain

Líder isolado, o PSG tem 12 pontos a mais que o segundo colocado e caminha a passos largos para mais um título francês. A vantagem é tanta, aliás, que o técnico Luis Enrique poderá poupar alguns atletas neste sábado visando a Champions League. Afinal, na quarta-feira, o clube parisiense recebe o Barcelona pelo jogo de ida das quartas de final.

Como chega o Clermont

Se o PSG é líder, o Clermont vive o extremo oposto na tabela. A equipe é a lanterna do torneio, com somente 20 pontos, e respira por aparelhos. Assim, com uma missão difícil, o time de Pascal Gastien quer ser zebra na capital francesa para somar três pontos.

PARIS SAINT-GERMAIN X CLERMONT

Ligue 1 2023/24 – 28ª rodada

Data e horário: 06/04/2024, 16h (de Brasília)

Local: Estádio Parque dos Príncipes, em Paris (FRA)

PARIS SAINT-GERMAIN: Keylor Navas; Hakimi, Mukiele, Danilo Pereira e Lucas Hernández; Carlos Soler, Ugarte e Zaïre-Emery; Lee, Gonçalo Ramos e Asensio. Técnico: Luis Enrique

CLERMONT: N’Diaye; Matsima, Pelmard e Caufriez; Zeffane, Magnin, Boutouba e Armougom; Cham, Virginius e Allevinah. Técnico: Pascal Gastien

Árbitro: Gaël Angoula

Assistentes: Philippe Jeanne e Nicolas Rodrigues

VAR: Mathieu Vernice

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.