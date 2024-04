Sporting x Benfica: onde assistir, escalações e arbitragem

Sporting eliminou o Benfica na Taça de Portugal nesta semana - (crédito: Foto: Cátia Luís/SL Benfica) Jogada10 Jogada10

A bola vai rolar para mais um jogo do Campeonato Português 2023/24. Afinal, neste sábado, o Sporting recebe o Benfica pela 28ª rodada do torneio nacional. Dessa forma, as equipes se enfrentam no Estádio José Alvalade, às 16h30 (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão da ESPN 4 e do Star+ a partir das 16h30 (de Brasília).

Como chega o Sporting

Líder da competição, mas com um jogo a menos, o Sporting quer ampliar a vantagem para ficar mais perto do título. Em um clássico, porém, tudo é possível, e os comandados de Rúben Amorim sabem que não terão vida fácil na capital portuguesa.

Como chega o Benfica

Com um ponto a menos que o líder, o Benfica, segundo colocado, sabe que a vitória é fundamental. Afinal, em caso de triunfo, o time encarnado retoma a ponta num momento decisivo do torneio. Caso isso acontecerá, contudo, os atletas de Roger Schmidt terão de secar os Leões no jogo a menos.

SPORTING X BENFICA

Liga Portugal 2023/24 – Semifinal – Jogo de volta

Data e horário: 06/04/2024, 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio José Alvalade, em Lisboa (POR)

SPORTING: Franco Israel; Quaresma, Coates e Gonçalo Inácio; Catamo, Hjulmand, Morita e Matheus Reis; Trincaã, Gyökeres e Pote. Técnico: Rúben Amorim

BENFICA: Trubin; Alexander Bah, António Silva, Otamendi e Aursnes; Florentino, João Neves, Di María, Rafa e David Neres; Tengstedt. Técnico: Roger Schmidt

Árbitro: Artur Soares Dias

Assistentes: Paulo Soares e Pedro Ribeiro

VAR: Luís Godinho

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.