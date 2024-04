McKennie, da Juventus, é vítima de racismo no jogo contra Lazio

McKennie em ação com a camisa da Juventus - Foto: Carlo Hermann/AFP via Getty Images - (crédito: Foto: Carlo Hermann/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

A vitória da Juventus por 2 a 0 sobre a Lazio, na última terça-feira (2), pela semifinal da Copa Itália, ficou marcada por mais um caso lamentável de racismo no futebol. Weston McKennie, jogador da Juve, de 25 anos, foi alvo de insultos racistas por parte da torcida adversária. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram claramente as ofensas e a Velha Senhora publicou um comunicado nesta quinta-feira (5) para repudiar o caso.

Além disso, McKennie fez sua décima assistência na temporada, ao dar o passe para o gol de Vlahovic, o segundo da Juve. No entanto, o jogador norte-americano teve que sair por lesão no ombro e, ao ser substituído, foi alvo de insultos por parte dos torcedores da Lazio.

De acordo com informações da imprensa italiana, o clube utilizará o sistema de segurança do estádio para identificar os autores das ofensas racistas.

Por fim, as equipes voltam a se enfrentar no próximo dia 23 de abril, no estádio Olímpico de Roma, com mando de campo da Lazio.

