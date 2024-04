Ceará x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

Ceará entra em campo para buscar o título e impedir o hexa do arquirrival Fortaleza - (crédito: Foto: Felipe Santos / Ceará SC) Jogada10 Jogada10

Ceará e Fortaleza fazem, neste sábado, às 16h40 (horário de Brasília), o jogo de volta das finais do Campeonato Cearense. o empate por 0 a 0 no primeiro jogo da final no sábado passado (30), o vencedor deste confronto será o campeão cearense. Em caso de novo empate, o campeão será decidido nos pênaltis.Após para o jogo decisivo da final do Campeonato Cearense.

Como se já não bastasse a enorme rivalidade entre as duas equipes, a final deste ano tem ingredientes de sobra para que os ânimos fiquem ainda mais acirrados. O Fortaleza busca o inédito hexacampeonato. Além disso, a sequência de conquistas fez com que ultrapassasse o Ceará no total de títulos: 46 a 45. Sendo assim, Vozão, além de quebrar a sequência do arquirrival, busca empatar com o Leão do Pici em numero de taças estaduais.

Onde assistir

A TV Globo transmite para o Ceará e o Canal GOAT, via streaming.

Como chega o Ceará

O zagueiro Ramon Menezes e o atacante uruguaio Facundo Castro estão lesionados e provavelmente não estarão disponíveis para o confronto. Por outro lado, o meio-campista Guilherme Castilho, ex-Atlético, está recuperado de de lesão e deve começar como titular.

Como chega o Fortaleza

Já no Fortaleza, o técnico Juan Pablo Vojvoda não poderá contar com o meia-atacante Calebe e o volante Matheus Rossetto, ambos lesionados. Desse modo, o time deve manter o esquema com três zagueiros, utilizado no primeiro jogo da final. Hércules, em suma, deve permanecer no meio-campo após um retorno bem-sucedido de uma lesão no joelho direito. No ataque, por fim, Lucero deve ser acompanhado por Marinho e Moisés.

CEARÁ X FORTALEZA

Campeonato Cearense – Final – Jogo de volta

Data e horário: 06/04/2024, às 16h40 (de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

CEARÁ: Richard; Raí Ramos, Matheus Felipe, David Ricardo e Matheus Bahia; Richardson, Lourenço e Guilherme Castilho; Erick Pulga, Facundo Barceló e Aylon. . Técnico: Vagner Mancini

FORTALEZA: João Ricardo; Brítez, Kuscevic e Titi; Tinga, Zé Welison, Hércules e Machuca; Marinho, Lucero e Moisés. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Árbitro: Anderson Daronco

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Grasse e Michael Stanislau

VAR: Emerson de Almeida Ferreira

