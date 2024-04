Criciúma x Brusque: onde assistir, escalações e arbitragem

Criciúma precisa apenas de um empate no Heriberto Hülse para ficar com o título catarinense - (crédito: Foto: Divulgação Celso da Luz/CEC) Jogada10 Jogada10

Criciúma e Brusque se enfrentam neste sábado, às 16h30, no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), no jogo de volta das finais do Campeonato Catarinense. O Tigre entra em campo com a vantagem do empate, já que venceu o jogo de ida por 2 a 1. Cabe aos visitantes, desse modo, vencer por dois gols de diferença para ficar com a taça. Caso a vitória seja por um gol, a decisão será nos pênaltis.

Onde assistir

A NSC TV transmite o jogo para o estado de Santa Catarina.

Como chega o Criciúma

Celebrar um título da divisão principal do estadual em casa não acontece desde 1998. Isso porque os troféus conquistados em 2005, 2013 e 2023 foram em finalíssimas nas cidades de Ibirama, Chapecó e Brusque, respectivamente. Sendo assim, o desejo de festa contagia o clube e o município.

Dentro de campo, um dos desfalques é o zagueiro Wilker Angel, que ainda está se recuperando de uma lesão muscular sofrida durante o amistoso da Venezuela contra a Itália, em 21 de março. Existe, por fim, a possibilidade de que Cláudio Tencati não possa contar com o lateral-direito Jonathan, devido a dores no quadril. Nesse caso, Claudinho ocuparia a posição de lateral-direito, enquanto Marquinhos Gabriel voltaria ao time titular.

Como chega o Brusque

No Quadricolor, Cristovam volta a ocupar a posição de lateral-direito, enquanto Paulinho Moccelin conseguiu está autorização da justiça desportiva para poder jogar. No mais, Alex Ruan, Diego Tavares e Jhemerson participaram normalmente de parte dos treinos da semana e devem entrar em campo.

CRICIÚMA X BRUSQUE

Campeonato Catarinense

Data e horário: 06/06/2024, às 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC)

CRICIÚMA: Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto, Meritão, Marquinhos Gabriel e Fellipe Mateus; Éder e Renato Kayzer. Técnico: Cláudio Tencati.

BRUSQUE: Matheus Nogueira; Ronei, Ianson, Wallace e Alex Ruan; Rodolfo Potiguar, Serrato (Dionisio) e Jhemerson; Paulinho Moccelin (Dentinho), Diego Tavares e Guilherme Queiróz (Olávio). Técnico: Luizinho Lopes.

Árbitro: Ramon Abatti Abel

Assistentes: Thiago Americano Labes e Luiz Augusto Silveira Tisne

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira

