Grêmio x Juventude: Renato e Roger trocam elogios antes da final do Gauchão

Grêmio e Juventude decidem o Campeonato Gaúcho 2024 neste sábado, mas o clima tenso ficou para o apito inicial. Afinal, nesta sexta-feira, a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) promoveu uma entrevista coletiva antes da decisão do torneio. E os técnicos Renato Portaluppi e Roger Machado trocaram elogios.

“O Roger é um treinador que sempre deixa o time bem ajeitado, difícil de penetrar, além de fazer com o que time defenda, gosta de atacar também”, disse Renato.

“Fui jogador do Renato, é um treinador que gosta que o time jogue ofensivamente, individualmente que o jogador talentoso apareça na partida. Renato busca proporcionar liberdade ao jogador, muitas vezes é difícil marcar”, respondeu Roger.

Além dos treinadores, os capitães Pedro Geromel e Alan Ruschel também participaram. No jogo de ida da decisão, no último sábado, Juventude e Grêmio empataram em 0 a 0 no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Para este sábado, mais de 50 mil torcedores são esperados na Arena do Grêmio, às 16h30 (de Brasília). Quem vencer ficará com o título. O Imortal busca seu 43º troféu, enquanto o Jaconero quer o bicampeonato estadual.

