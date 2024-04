Escola inaugura tênis de mesa com metodologia de Hugo Calderano

A criação de novos talentos do tênis de mesa vai ganhar um aliado no Distrito Federal. O Colégio Eleva Brasília inaugura, neste sábado (6/4), a Metodologia Hugo Calderano (MHC), uma parceria para implementar a modalidade como atividade extracurricular em centros de ensino do Brasil. O lançamento oficial será das 9h às 12h, na escola, com atividades esportivas e entrada gratuita para todos os públicos.

“Os alunos terão aulas de tênis de mesa dinâmicas, criativas e desafiadoras. Um dos sete princípios da minha metodologia que eles vão vivenciar é o experimentar para se diferenciar, e nele os alunos são estimulados a testar e criar novas técnicas e táticas”, explica Hugo Calderano.

O mesatenista conquistou nas Olimpíadas de Tóquio-2020 o melhor resultado na história de um brasileiro no tênis de mesa, quando chegou às quartas de final. De olho na disputa de Paris-2024, ele quis que a metodologia envolvesse liberdade e criatividade para a garotada, aspectos fundamentais nos treinamentos do atleta olímpico.

A implementação em colégios combina com o foco em usar o esporte como instrumento para o desenvolvimento dos alunos, unindo ensinamentos sobre disciplina, resiliência e trabalho em equipe.

“A disciplina é um dos quatro pilares da MHC, mas o desenvolvimento da disciplina nas aulas de tênis de mesa vai muito além de chegar pontualmente ou treinar com boa frequência. A disciplina nas aulas da MHC está relacionada a lutar por cada ponto, ter foco e concentração no treino assim como na competição, além de agir com foco na autorresponsabilidade”, detalhou Jorge Vieira, responsável pela gestão da metodologia.