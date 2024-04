CBF fecha acordo com casa de apostas para naming rights do Brasileirão 2024

Bola do Campeonato Brasileiro 2024 - (crédito: Foto: Joilson Marconne/CBF) Jogada10 Jogada10

O Campeonato Brasileiro 2024 está chegando, e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) fechou um patrocínio importante. Afinal, depois de seis anos com a marca de supermercados Assaí, a casa de apostas Betano será a dona dos naming rights do torneio.

Os valores não foram divulgados, mas, de acordo com o “ge”, a CBF conseguiu um aumento em relação ao anterior. No último contrato, ainda com o Assaí, a entidade recebia R$ 50 milhões pelo patrocínio.

A Betano já patrocina a Copa do Brasil e a Série B do Campeonato Brasileiro. Além disso, a empresa também tem parceira com o Atlético-MG entre as equipes da Série A. A casa de apostas patrocinava o Fluminense também, mas o acordo chegou ao fim nesta semana.

Fora do Brasil, a Betano também tem espaço. A empresa patrocinará torneios importantes, como Copa América e Eurocopa. Na Europa, aliás, a casa de apostas será a patrocinadora máster do Aston Villa, da Inglaterra, na próxima temporada.

A Série A do Campeonato Brasileiro 2024 começa no próximo fim de semana, no dia 13, e terá duração de aproximadamente oito meses. A última rodada está marcada para o dia 8 de dezembro.

