Fortaleza deu na ‘Canela’ do Corinthians na estreia do Brasileirão Sub-20

Corinthians e Fortaleza fecharam a 1ª rodada do Brasileirão Sub-20. O jogo foi em São Paulo. Mas quem venceu foi o time cearense - (crédito: Foto: Reprodução de vídeo SporTV) Jogada10 Jogada10

No jogo que fechou a 1ª rodada do Brasileirão Sub-20, nesta sexta-feira (5/4) o Fortaleza mandou muito bem e venceu o Corinthians por 1 a 0, em pleno Parque São Jorge, com direito a um golaço, de Kauê Canela. O jogo contou com a presença do treinador António Oliveira, do time principal do Corinthians, nas tribunas.

Com o resultado o Fortaleza vai aos três pontos. Dessa forma, se junta na liderança com os times que venceram seus jogos: Cruzeiro, Palmeiras, Goiás e Atlético-GO. Mas o Timão dorme nos últimos lugares.

Corinthians decepcionante

O primeiro tempo foi bem sonolento. O Fortaleza esteve melhor, buscando chuveirinhos e com cinco possibilidades de gol, mas sempre finalizando mal. O Corinthians, nada fez no ataque e deu sua primeira finalização, com Guilherme, aos 44 minutos. Porém,sem grande perigo.

Canela põe Fortaleza na frente

No segundo tempo, saiu o gol do Fortaleza aos oito minutos. Após escanteio pela esquerda que a defesa do Corinthians cortou. Contudo, o Fortaleza recolocou a bola na área e esta chegou a Kauê Canela, na meia-lua da área. A finalização foi excelente, uma bomba com raiva. O goleiro Felipe Longo nada poderia fazer. Somente depois do gol foi que o Timão resolveu entrar no jogo. O capitão Leo Maná de cabeça, quase empatou escorando cruzamento de Kayke. Entretanto, o goleiro Murilo D’Angelo fez ótima defesa. O mesmo Maná quase marcou aos 16, para nova grande defesa de Murilo. Depois disso, o jogo perdeu um pouco em velocidade. O Corinthians buscando o gol. Mas sem sucesso. Enfim, festa cearense na Fazendinha.

Na próxima rodada, o Corinthians fará um dérbi contra o Palmeiras, na terça-feira (9/4). Mas o Fortaleza, por sua vez, recebe o Botafogo, na quinta-feira (11/4).

Jogos da 1ª rodada do Brasileirão Sub-20

Quarta-feira (3/4)

Bragantino 2×2 Atlético

Ceará 2×3 Palmeiras

Goiás 2×1 Flamengo

Cruzeiro 3×1 Fluminense

Bahia 0x1 Atlético-GO

Cuiabá 1×1 América

São Paulo 2×2 Athletico

Quinta-feira (4/4)

Botafogo 1×2 Grêmio

Sexta-feira (5/4)

Internacional 2×3 Santos

Corinthians 0x1 Fortaleza

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.