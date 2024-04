São Paulo: trio de lesionados faz exames e aguarda resultados

Lucas Moura deixou o gramado chorando na quinta-feira - (crédito: AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O São Paulo voltou da Argentina após a derrota para o Talleres (ARG) na estreia da Libertadores com preocupações. Após saírem lesionados no primeiro tempo, Rafinha, Lucas Moura e Wellington Rato fizeram exames médicos para saberem a gravidade.

Os resultados ainda não estão prontos, mas a expectativa é de saiam nesta sábado. Wellington Rato fez um exame na manhã desta sexta, enquanto Rafinha e Lucas passaram por procedimentos à tarde, segundo o “ge”. O camisa 27 ainda deverá fazer outro exame neste sábado.

Lucas Moura teve problema muscular, enquanto Rafinha e Wellington Rato sofreram traumas. Os dois últimos, aliás, deixaram o Estádio Mario Alberto Kempes com o auxílio de muletas.

“É muito cedo para falar. Preciso fazer os exames, mas infelizmente pelo o que eu senti foi algo parecido com o que tive com o Palmeiras no ano passado no Allianz Parque. Fui desacelerar e senti embolar a posterior da coxa. Naquela ocasião fiquei acho que três semanas, mas enfim, vamos esperar os exames. Coisas do futebol, que não controlamos. vamos vencer mais esse obstáculo”, disse Lucas após a partida.

O São Paulo volta a campo na quarta-feira, pela Libertadores. O adversário do Tricolor será o Cobresal (CHL), no Morumbis.

