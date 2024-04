Endrick convoca torcida do Palmeiras para lotar o Allianz na final

Endrick espera Allianz lotado e festa da galera - (crédito: Foto: João Loureiro/Ag. Paulistão) Jogada10 Jogada10

Às vésperas da decisão do Campeonato Paulista, o atacante Endrick espera contar com um grande apoio da torcida do Palmeiras neste domingo (7). Diante do Santos, no Allianz Parque, a expectativa é de casa cheia, já que mais de 35 mil ingressos foram vendidos até esta sexta-feira.

Titular absoluto no ataque do Palmeiras, Endrick poderá levantar sua última taça pelo clube antes da saída para o Real Madrid, em junho. O camisa 9 espera que os torcedores façam mesmo um belo espetáculo, com direito a recepção de gala nos arredores do estádio, como já é de costume:

“Quando é final, todos querem jogar muito mais, com nossa torcida, no Allianz Parque. Sabemos que pode ter o corredor, mais de 40 mil pessoas. A gente espera muito dos nossos torcedores porque eles são o nosso 12º jogador e precisamos muito deles. Vamos dar o nosso melhor no campo, porque é isso que a gente faz pelo Palmeiras”.

O provável Palmeiras para a decisão tem Weverton; Gustavo Gómez, Luan e Murilo; Mayke, Moreno, Zé Rafael, Raphael Veiga e Piquerez; Endrick e López. Após a derrota no jogo de ida, por 1 a 0, o Verdão precisa ganhar por dois gols de vantagem para ser tricampeão estadual. No domingo, a bola rola às 18h.

