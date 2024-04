Bomba: Daniel Alves diz que não concedeu entrevista alguma na Espanha

Detalhe da publicação de Daniel Alves em suas redes sociais - (crédito: Foto: Reprodução Instagram) Jogada10 Jogada10

Bomba na Espanha envolvendo Daniel Alves. Na manhã deste sábado (6/4), o lateral brasileiro, que saiu da prisão em Barcelona após 14 meses, condenado por estupro, divulgou em suas redes sociais que a entrevista que o tradicional jornal catalão “El Períodico” divulgou nesta sexta-feira – como a primeira de Dani após a sua soltura – não existiu.

“Não é verdade que concedi qualquer entrevista a qualquer meio de comunicação, nem vou conceder enquanto o processo judicial não estiver resolvido”.

O El Periódico publicou a entrevista dizendo que a conversa ocorreu em um restaurante de Barcelona. O lateral, que tem cidadania brasileira e espanhola, está em liberade, mas não pode deixar a cidade. Além disso, tem de comparecer à justiça semanalmente, o que foi acordado após pagamento de uma fiança de 1 milhão de euros (R$ 5,4 milhões) para cumprir a pena fora da cadeia. Ele, inclusive, compareceu a uma audiência nesta sexta-feira, na Justiça espanhola.

Até o fechamento desta matéria, o El Periódico nção tinha se proinunciado sobrfe o caso.

Já o “Mundo Deportivo”, principal dipário esportivo da Catalunha, destacou um tom de irritação do jogador. Segundo o “MD”, Dani disse: “É o que me toca. Ir todas às sextas ao tribunal. Tenho muito mais do que fazer do que conceder entrevistas”.

