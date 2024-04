Grêmio x Juventude, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 15h

Grêmio e Juventude decidem, neste sábado (6/4), às 16h30 (de Brasília) o Gauchão-2024. O duelo será na Arena Gremista. E como rolou empate no jogo de ida, em Caxias do Sul (0 a 0), a decisão está em aberto. Quem vencer, será o campeão. Novo empate, decisão por pênaltis. O Juventude busca do seu segundo título na história. Já o Grêmio tenta o sétimo seguido. E a Voz do Esporte estará em cima de tudo, com a sua cobertura campeã do Prêmio Aceesp de 2023 de melhor mídia digital. A pré- jogo começa às 15h. E a narração desta decisão quentíssima é de Aldo Luiz.