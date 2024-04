Milan atropela Lecce no San Siro e mantém sonho vivo no Italiano

Milan vence mais uma na Serie A - (crédito: Foto: Gabriel Bouys/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O Milan mostrou muita personalidade diante do Lecce e conquistou uma vitória inquestionável por 3 a 0. Os times se enfrentaram na manhã deste sábado (06/04), no San Siro, pela 31ª rodada do Campeonato Italiano.

Milan x Lecce

Os gols do jogo foram marcados por Pulisic, Giroud e Rafael Leão. O Milan demonstrou muita intensidade no San Siro e provou que ainda está na luta pelo título. O Lecce, por outro lado, não apresentou uma boa atuação em campo e ainda teve um jogador expulso no fim do primeiro tempo.

O Milan, dessa forma, segue na segunda colocação do campeonato, com nove pontos de desvantagem para Inter de Milão, líder da competição. O Lecce, por outro lado, está no 13° lugar e ainda luta para chegar na parte de cima da tabela.

Massacre do Milan

O Milan começou com muito volume e marcou logo aos seis minutos de jogo. Após uma bela jogada de Chuckueze pelo lado direito, Pulisic recebeu na entrada da área e bateu colocado no ângulo. O Lecce tentou reagir depois do gol sofrido. No entanto, não conseguiu encontrar muitos espaços para finalizar.

O Milan, por outro lado, continuou agressivo depois do gol e chegou marcar aos 20 minutos. Após uma cobrança de escanteio de Adli, Giroud se desvencilhou da marcação e cabeceou forte no canto, sem chances para Falcone.

O Milan, que já estava vencendo por dois gols de diferença, também teve motivos para comemorar no fim do primeiro tempo. Afinal, aos 44 minutos, Krstovic, atacante do Lecce, recebeu um cartão vermelho após dar uma solada em Chuckueze.

Segundo tempo

O Milan aproveitou a expulsão de Krstovic e continuou pressionando o Lecce no segundo tempo. Assim, logo nos primeiros minutos, Rafael Leão recebeu um passe em profundidade, disparou em velocidade e finalizou com categoria para dentro do gol.

O Milan ainda teve chances de ampliar, mas acabou pecando na hora da conclusão. Aos 22 minutos, Theo Hernandez quase marcou um golaço de falta, mas Falcone esteve bem posicionado para fazer uma bela defesa.

O Lecce, mesmo em desvantagem numérica, partiu em direção ao ataque no segundo tempo. No entanto, faltou tranquilidade e efetividade na hora de finalizar. Maignan, quando exigido, demonstrou muita segurança debaixo das traves.

Sexta-feira (5/4)

Salernitana 2×2 Sassuolo

Sábado (6/4)

Milan x Lecce

Roma x Lazio – 13h

Empoli x Torino – 15h45

Domingo (7/4)

Frosinone x Bologna – 7h30

Monza x Napoli – 10h

Verona x Genoa – 13h

Cagliari x Atalanta – 13h

Juventus x Fiorentina – 15h45

Segunda-feira (8/4)

Unidense x Interd e Milão – 15h45

