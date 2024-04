Artur Jorge mostra conhecimento sobre Botafogo e causa boa impressão em primeiro treino

Artur Jorge comanda primeiro treino no Botafogo - (crédito: Foto: Vitor Silva/BFR) Jogada10 Jogada10

Artur Jorge comandou seu primeiro treino oficial pelo Botafogo na sexta-feira (05/04). O português, dessa forma, demonstrou ter muito conhecimento sobre os jogadores alvinegros e causou uma boa impressão internamente no clube. A informação é do “ge”.

Treino de Artur Jorge no Botafogo

O português chegou ao Espaço Lonier e teve uma breve reunião com Fábio Matias. Em seguida, se encontrou com quatro membros da comissão técnica. O técnico se apresentou ao elenco alvinegro na sala de reuniões do CT e se mostrou motivado com este novo desafio.

Os titulares do jogo entre Botafogo e Junior Barranquilla fizeram trabalhos de recuperação muscular na sexta-feira (05/04). Portanto, Artur Jorge só trabalhou com os reservas que não entraram em campo na primeira rodada da fase de grupos da Libertadores.

O primeiro treino de Artur Jorge causou uma boa impressão. O que chamou atenção é o fato do técnico ter chamado todos os jogadores alvinegros pelo nome. A atividade foi curta e intensa, relembrando os tempos de Luís Castro e Bruno Lage, treinadores portugueses que passaram recentemente pelo clube.

Artur Jorge, dessa forma, comanda treinos pelo Botafogo neste sábado, domingo, segunda e terça. A estreia do técnico está marcada para quinta-feira (11/04), diante da LDU, às 21h (Horário de Brasília), em Quito, no Equador, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.

