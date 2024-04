Cruzeiro x Atlético: onde assistir, escalações e arbitragem

Cruzeiro e Atlético decidem pelo título do Campeonato Mineiro - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético) Jogada10 Jogada10

Cruzeiro e Atlético decidem, neste domingo (7/4), às 15h30 (Horário de Brasília), no Mineirão, o Campeonato Mineiro. O duelo de ida terminou 2 a 2. Assim, quem vencer, leva. Mas o Cruzeiro, por ter melhor campanha, será campeão com o empate. Assim, terminaria com a hegemonia do Galo, que busca o penta.

Onde assistir

Globo, SporTV e Premiere transmitem a decisão entre Cruzeiro e Atlético a partir das 15h30 (de Brasília).

Como chega o Cruzeiro

Nicolás Larcamón poupou os titulares na estreia da Sul-Americana (empaque com a Católica de Quito). Para esta decisão, irá com o que tem de melhor. Contudo, pode ter um desfalque importante. Afinal, Zé Ivaldo está com uma lesão na coxa esquerda e é a grande dúvida para decisão.

Como chega o Atlético

Após vencerem na estreia da Libertadores (4 a 1 no Caracas, fora de casa), os jogadores alvinegros chegam motivados e confiantes na conquista do penta. Gabriel Milito, dessa forma, pretende ir com força máxima na final do Campeonato Mineiro. O treinador, por outro lado, também conta com desfalques importantes em campo. Afinal, Edenílson, Rubens e Palacios estão lesionados e devem ser ausências na decisão.

CRUZEIRO X ATLÉTICO

Campeonato Mineiro – Final – jogo de volta

Data e horário: 7/4/2024, às 15h30 (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

CRUZEIRO: Rafael Cabral; William, Neris (Zé Ivaldo), João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva, Mateus Vital e Matheus Pereira; Arthur Gomes e Juan Dinenno.Técnico: Nicolás Larcamón.

ATLÉTICO: Everson; Fuchs, Jemerson e Lemos; Alisson (Saravia), Battaglia, Igor Gomes, Zaracho e Arana; Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (Fifa-SP)

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (SP)e Nailton Junior de Sousa Oliveira (SP)

VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)

