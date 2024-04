Atlético-GO x Vila Nova: onde assistir, escalações e arbitragem

Atlético-GO e Vila Nova se enfrentam pela final do Goiano - (crédito: Foto: Divulgação/Vila Nova) Jogada10 Jogada10

Atlético-GO e Vila Nova se enfrentam neste domingo (7/4), às 16h (horário de Brasília), no Antônio Accioly, pelo jogo de volta da final do Campeonato Goiano. O Dragão mostrou personalidade no jogo de ida e venceu na casa do Vila por 2 a 0. Portanto, os atleticanos podem perder por até um gol de diferença para festejarem o tricampeonato e seu 18º caneco na história.

Tradicional e dono de grande torcida – rivalizando com o Goiás – o Vila Nova busca acabar com longo jejum. Afinal, não vence desde 2005. Caso reverta a vantagem do Atlético, o Tigre conquistará seu 16º Goianão. Vale lembrar que o Goiás é o maior campeão (28 canecos).

Onde assistir

A TV Brasil Central (aberta para Goiás e no youtube para todo Brasil) transmite o jogo entre Atlético-GO e Vila Nova a partir das 16h (de Brasília)

Como chega o Atlético-GO

O Dragão venceu os últimos 14 jogos da temporada. Portanto, os jogadores chegam motivados e confiantes na final do Campeonato Goiano. O técnico Jair Ventura, por outro lado, terá desfalque importante em campo. Afinal, Roni segue lesionado e não pode atuar na decisão. Raldney, dessa forma, deve ser titular neste fim de semana.

Como chega o Vila Nova

O Tigre precisa cumprir uma missão difícil para ser campeão. No entanto, o técnico Marcio Fernandez aposta na força do elenco para conquistar um bom resultado neste fim de semana. O treinador, dessa forma, pretende ir com força máxima em campo. Luciano Naninho, com desconforto muscular, é dúvida no jogo. João Lucas e Abodi, lesionados, seguem como desfalques.

ATLÉTICO-GO X VILA NOVA

Campeonato Goiano – Final – Jogo de volta

Data e horário: 7/4/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Antônio Accioly, Goiânia (GO)

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Bruno Tubarão, Alix Vinícius, Adriano Martins e Guilherme Romão; Roni Moura, Gabriel Baralhas e Shaylon; Luiz Fernando, Alejo Cruz e Emiliano Rodriguez. Técnico: Jair Ventura.

VILA NOVA: Léo; Murilo, Guilherme, Marcão e Lucas Piauí; Lima, Jeferson e Patrick; Índio, Gustavo Vintecinco e Sávio. Técnico: Glauber Ramos

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio

Assistentes: Bruno Pires e Fabrício Vilarinho

VAR: Pablo Ramon

