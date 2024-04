Candangão 2024: Torcedores concentram expectativas na chegada para a final

Os torcedores de Capital e Ceilândia já começaram a viver a atmosfera da decisão antes mesmo do apito inicial. Na chegada ao Mané Garrincha para a partida de volta da final do Campeonato Candango de 2024, os adeptos de cada lado entraram no clima do confronto valendo o posto de campeão do quadradinho e a bolada de 1 milhão de reais na conta. Recheada de expectativas altas para ambas as equipes, a partida começa às 15h, com transmissão da Record TV e no canal da FFDF TV no YouTube.

Do lado de fora do estádio, a rotina é de decisão, com venda de camisas, quiosques com comida e as duas torcidas começando a esquentar a voz para incentivar os times. Sem muitos problemas na entrada, o público começou a preencher as arquibancadas do Mané. Foram colocados à venda mais de 25 mil ingressos para a decisão, nos valores de R$ 5 (meia-entrada) e R$ 10 (inteira). A bilheteria do estádio segue comercializando a entrada.

Para o tricolor do Paranoá, a esperança simboliza a chance de coroar a melhor campanha do estadual com o título inédito. Foram nove vitórias em 12 jogos e apenas uma derrota no período, desempenho que fez o Capital chegar na decisão pela primeira vez na história do clube, garantindo vaga na Série D, Copa do Brasil e Copa Verde de 2025. O pensamento do torcedor é fechar a atual temporada com chave de ouro.

“Estou vendo o time da minha cidade jogar pelo título de campeão do Distrito Federal, é muito legal ver esse momento. Tenho amigos que participam do clube, que tem filhos nas escolinhas, então essa conquista ia ser muito importante. Vamos ganhar, estou sentindo. O time vem muito bem em campo, bem treinado, com jogadores de qualidade, a sensação é de muito merecimento para levar essa partida depois de tudo que já foi feito. Se Deus quiser o troféu vai ser nosso”, conta Gustavo Pires, torcedor do Capital.

Do outro lado, o Ceilândia quer a redenção. Bicampeão candango, em 2010 e 2012, o Gato Preto amargou quatro vices desde a última conquista. Na atual edição, são sete vitórias e apenas uma derrota em 12 compromissos, mas agora o foco é vencer a partida mais importante do ano.

“Na temporada passada chegamos perto até de conseguir subir para a Série C, foi por pouco. Esse time dá muito orgulho para nós da Ceilândia, é um trabalho bem feito, com compromisso, seriedade. Faz tempo que não somos campeões do Candangão, mas se tudo der certo hoje o final vai ser melhor e vamos comemorar muito esse título”, mira o ceilandense Thiago Prudente.

O jogo define o fim da temporada para as duas equipes, que já confirmaram o calendário cheio para o ano seguinte. O confronto de ida terminou empatado em 1 x 1, com gols de Kadu Barone, para o Capital, e Kennedy, para o Ceilândia. Em caso de um novo empate, a decisão será nos pênaltis.



