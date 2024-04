Artur Jorge revela motivos para acerto com o Botafogo

Artur Jorge foi apresentado ao lado de Alessandro Britto, head scout do Botafogo - (crédito: Foto: Reprodução Youtube canal Botafogo TV) Jogada10 Jogada10

Novo treinador do Botafogo, o português Artur Jorge foi apresentado neste sábado (06), no Nilton Santos. Aos 52 anos, ele terá sua primeira experiência fora do país natal. O comandante explica que a grandeza do clube carioca o fez aceitar o desafio.

“Para mim foi muito fácil, até porque, quando na primeira conversa que tivemos com o John (Textor) para falarmos sobre a possibilidade de avaliar aquilo que eu poderia ter interesse de vir para cá, foi fácil, porque eu conheço a dimensão do Botafogo, sei perfeitamente porque é daqueles clubes que desde muito novos e quem é apaixonado pelo futebol, que é o meu caso, desde sempre que ouvi falar. Quando falamos em Brasil, falámos também em Botafogo”, comentou Artur Jorge.

Artur Jorge também explicou que o projeto e a torcida do Botafogo o fizeram aceitar mudar radicalmente de vida, afinal, o comandante estava desde 2017 no Braga.

“É um clube que nesta altura tem uma necessidade muito grande de se reinventar, de se reorganizar, de poder voltar a ser a equipe, o clube competitivo que nós precisamos e que os torcedores tanto desejam. E isso faz com que eu possa sentir que este é um desafio e eu o aceitei com toda a convicção. Essa que me levou também, como dizes e bem, a pedir para sair do projeto que tinha porque queria de fato fazer parte deste projeto desde logo. E este projeto cativa-me também por aquilo que é a parte desportiva, em que nós temos que ser capazes de poder voltar a ter um Botafogo que possa ser capaz de lutar pelas decisões e por aquilo que possam ser os lugares cimeiros, e que possa lutar também por todas as competições em que está inserido…. Sinto e sei que é uma torcida apaixonada e conto com todos para termos um projeto de sucesso”, acrescentou Jorge.

Sobre Artur Jorge

Artur Jorge chega ao Botafogo com mais quatro profissionais. São eles: os auxiliares técnicos Franclim Carvalho e João Cardoso, o analista de desempenho André Cunha e o preparador físico Tiago Lopes. Vale lembrar que o português comandou o primeiro treino com o elenco na última sexta-feira (05).

O Glorioso agora corre para regularizar o novo treinador a tempo do próximo jogo. Afinal, na quinta-feira, o Alvinegro encara a LDU (EQU) pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores 2024. O jogo, porém, desta vez, será fora de casa, nos 2.850 metros de altitude de Quito. Na primeira rodada, aliás, o Glorioso perdeu de 3 a 1 para o Junior Barranquilla, em casa.

Aliás, em 2024, o Botafogo terá ainda a Copa do Brasil e o Brasileirão. A estreia na principal competição nacional, inclusive, será já no outro domingo (14), às 17h.

Para ter Artur Jorge, o Botafogo desembolsou 2 milhões de euros (quase R$ 11 milhões) ao Braga (POR). Dono da SAF do Alvinegro, John Textor foi até Portugal negociar diretamente com o treinador, que assinou contrato válido até o fim de 2025.

