Vanderlei Luxemburgo vira-folha e muda de partido: ‘Energia e comprometimento’

O técnico Vanderlei Luxemburgo mudou de partido político nos últimos dias. O treinador que estava no Partido Socialista Brasileiro (PSB), agora teve seu novo partido anunciado neste sábado (6): o Podemos. Trata-se de uma guinada, pois ele deixa um partido de esquerda e vai para um que é da direita. A presidente nacional do partido, a deputada federal (por São Paulo) Renata Abreu, comemorou a chegada de Luxa.

“A filiação (de Luxemburgo) é um grande ganho para nosso partido, e eu tenho certeza de que sua experiência e dedicação serão inestimáveis. Juntos, vamos trabalhar incansavelmente pelo progresso e bem-estar do nosso país. Contamos com sua energia e comprometimento para fazer a diferença”, disse Renata Abreu, que comanda um partid que tem outros 18 deputados federais e sete senadores (entre eles o polêmico Marcos do Val). É um dos dez maiores partidos do Brasil na atualidade.

Luxemburgo tem ensaiado algumas candidaturas no meio político. Mais recentemente, aliás, tentou o Senado por Tocantins, em 2022. Mas articulações políticas de última hora mudaram o rumo. Considerando o plano nacional, o ex-técnico do Corinthians apoiou o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Luxemburgo ex-lateral-esquerdo do Flamengo, entre outros clubes, se destacou de verdade como técnico. Afinal, passou pelos maiores clubes do país, como Atlético, Cruzeiro, Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Santos. Também treinou a Seleção Brasileira (entre 1998 e 2000) e o Real Madrid. Entre os títulos, ele já comemorou conquistas importantes como Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa América, além de vários estaduais.

