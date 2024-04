Cruzeiro tem dúvida importante para a final do Campeonato Mineiro

Zé Ivaldo é considerado o melhor zagueiro do Cruzeiro e é dúvida para a final contra o Atlético-MG - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro) Jogada10 Jogada10

Cruzeiro e Atlético entram em campo, na tarde deste domingo, às 15h30 (de Brasília), no Mineirão, partida que vale o título do Campeonato Mineiro. No entanto, para o jogo, a Raposa tem uma grande dúvida na zaga.

Considerado o melhor zagueiro do elenco, Zé Ivaldo ainda não tem presença confirmada. O jogador deixou o jogo contra a Universidad Católica, no Equador, com dores na coxa esquerda. Na ocasião, o atleta, inclusive, colocou a camisa do rosto e parecia lamentar uma lesão.

Somente antes da partida será possível confirmar a presença de Zé Ivaldo no time. O técnico Nicolás Larcamón comandou, neste sábado (6), a única atividade da equipe antes da final deste domingo.

Aliás, o Cruzeiro entra em campo com vantagem. Se não sofrer gols, a Raposa será a grande campeã mineira em 2024. Ao Atlético, afinal, só resta a vitória, pois foi pior na primeira fase do Campeonato Mineiro.

