Torcedores entram em confronto antes da final da Copa do Rey

Antes mesmo de a bola rolar pela final da Copa do Rey, os torcedores de Athletic Bilbao e Mallorca entraram em conflito na cidade de Sevilha, local da partida.

De acordo com as informações da imprensa espanhola, torcedores mais radicais, conhecidos como ‘ultras’ tomaram conta da praça principal da cidade e começaram a trocar insultos.

Como não poderia ser diferente neste tipo de situação, posteriormente ao subir o tom das provocações aumentou, a consequência foi uma briga generalizada no local.

Assustados com o que assistiam, torcedores que estavam apenas para curtir o momento, precisaram se esconder para evitar maiores problemas.

A polícia entrou em ação para acalmar os ânimos, mas encontrou uma grande dificuldade para encerrar o conflito dos torcedores, pois o clima estava muito tenso.

Briga encomendada na rede

Segundo as informações da imprensa local, a polícia divulgou que a briga entre os torcedores foi agendada na rede social ao longo dos últimos dias.

Apesar da confusão antes do jogo, as autoridades locais se mobilizaram de forma rápida para o pós-jogo a fim de garantir paz as comemorações da torcida campeã da Copa do Rey. Ou seja, a festa pelo governo.

Torcedores feridos

Segundo a publicação do portal MARCA, em meio aos confrontos, garrafas de bebidas, mesas e cadeiras foram arremessados. Alguns torcedores foram encaminhados aos hospitais com ferimentos leves.

Clima de tensão

Acompanhar confrontos de torcida onde a torcida do Athletic Bilbao está envolvida, não é novidade. Por causa do país basco, os fãs da equipe são vistos de forma negativa pelos rivais.

Nas redes sociais, a diretoria do Bilbao emitiu um comunicado e pediu que seus fãs respeitassem o hino espanhol. Ou seja, não poderia vaiar a canção.

