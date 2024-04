Palmeiras x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem

Técnico Abel Ferreira reuniu o grupo para uma conversa após o treino deste sábado (6) - (crédito: Foto: Fabio Menotti/Palmeiras) Jogada10 Jogada10

Pameiras e Santos se enfrentam neste domingo (7), às 18h, na Allianz Arena, pelo jogo de volta das finais do Campeonato Paulista. Por conta da vitória por 1 a 0 no jogo de ida, o Peixe entra em campo com a vantagem do empate paa comemorar uma conquista que não acontece desde 2016. Para conquistar seu primeiro tricampeonato após 90 anos, o Verdão terá que vencer por dois gols de diferença no tempo normal ou ser melhor nas cobranças de pênaltis, caso vença por margem de um gol nos 90 minutos.

Onde Assistir

A TV Record transmite para todo o Brasil, além dos streamings Cazé TV, Max e Paulistão Play.

Como chega o Palmeiras

O técnico Abel Ferreira, em resumo, tem todos os jogadores, à exceção de Dudu e Bruno Rodrigues, lesionados já há algum tempo, à disposição para a finalíssima. No meio de semana, ademais, o treinador optou por mandar um time reserva a campo no jogo com o San Lorenzo, fora de casa, pela Libertadores. Dessa forma, poderá contar com o que tem de melhor. Sendo assim, a tendência é a volta de Gustavo Gòmez ao time titular. No ataque, apesar da seca de gols, a tendência é que Flaco López inicie o embate.

Como chega o Santos

O Santos terminou 2023 com o primeiro rebaixamento de sua história no Campeonato Brasileiro. Entretanto, chega ao derradeiro jogo das finais do Paulistão literalmente nos braços de sua torcida. Sábado (6), o time terminou sua preparação com um treino aberto em uma lotada Vila Belmiro. Se não falta incentivo e otimismo fora de campo, dentro dele o técnico Fábio Carille, por fim, tem uma dúvida no ataque que iniciará a decisão. Julio Furch, lesionado, não treinou durante a semana e, sendo assim, pode desfalcar a equipe.

PALMEIRAS X SANTOS

Campeonato Gaúcho 2024 – Final – Jogo de Volta

Data e horário: 07/04/2024

Local: Allianz Arena, em São Paulo (SP)

PALMEIRAS: Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez/ Anibal Moreno, Zé Rafael, Richar Ríos e Raphael Veiga; Endrick e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira

SANTOS: João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Pedrinho, Guilherme e Furch (Morelos). Técnico: Fábio Carille

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Neuza Ines Back

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

