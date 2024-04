Marquinhos faz história, mas PSG tropeça no lanterna do Francês

Marquinhos agora soma 435 jogos pelo PSG. Contra o Barcelona, na quarta-feira, se tornará isoladamente o jogador com mais partidas na história do clube - (crédito: - Foto: Divulgação/PSG) Jogada10 Jogada10

No jogo em que Marquinhos fez história, o PSG tropeçou no lanterna Clermont: 1 a 1. O Paris, jogando em casa, no Parc des Princes, começou com muitos reservas. Afinal, os titulares foram poupados para o jogo desta quarta-feira (6/4), contra o Barcelona, pelas quartas da Champions. Contudo, como o time perdia o jogo, alguns astros entraram. Entre eles, Marquinhos, aos 22 da etapa final. Com isso completou a sua partida 435 pelo clube. Assim, se igualou a Pilorget (que atuou no clube entre 1975 e 1989). No fim do jogo, o zagueiro brasileiro foi ovacionado.

Apesar do tropeço neste jogo da 28ª rodada francesa, o PSG segue disparado na liderança, com 63 pontos, 13 à frente do Brest, o vice-lider e que ainda joga na rodada. O Clermont foi aos 22 pontos, mas ainda na lanterna e seis pontos atrás do primeiro fora da zona de de rebaixamento (Nantes que tem menos um jogo).

Veja aqui a tabela de classificação do Campeonato Francês

Que drama, PSG!

O time reserva demorou a engrenar e logo perdeu Mukiele, machucado. Entrou em seu lugar uma das feras, Hakimi. O lateral passou a criar as boas oportunidades do time, mas a pontaria nos arremates era péssima. Aos 30, veio a surpresa. Numa série de falhas da defesa do PSG, a bola acabou sobrando para o malinês Keita que, mesmo marcado, conseguiu colocar a bola na rede, fazendo o gol do lanterninha Clermont.

Marquinhos entra e PSG empata

No segundo tempo, Hakimi acertou a trave do Clermont. Mas nada do gol sair. Aos poucos, o técnico Luis Enrique foi colocando titulares, entre eles Marquinhos e Mbappé. A pressão aumentou, as chances ocorreram em profusão. Mas o goleiro NDiaye estava muito bem nas jogadas e entre alguns milagres estava a defesa em arremate de Asensio. Aos 39, no entanto, veio o empate. Marquinhos lançou Gonçalo Ramos. O português triangulou com Mbappé, entrou na área e deixou tudo igual neste jogo em que o PSG teve 73% de posse e 20 finalziações a 6. Mas que terminou tudo igual.

