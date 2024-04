Sporting bate Benfica e se aproxima do título do Campeonato Português

Sporting e Benfica duelaram neste sábado, no Alvalade - (crédito: Foto: Divulgação / Sporting) Jogada10 Jogada10

Deu Sporting no clássico de Lisboa disputado neste sábado (6), no Alvalade. Com dois gols de Catamo, um deles nos acréscimos, os Leões derrotaram por 2 a 1 o Benfica pela 28ª rodada e colocaram uma mão na taça do Campeonato Português. Alexander Bah anotou para os Encarnados.

O resultado neste duelo direto coloca o Sporting praticamente uma na mão na taça, já que chegou a 71 pontos e abriu quatro de vantagem sobre o arquirrival, que segue na vice-liderança.

Embora falte seis rodadas para o desfecho da competição, a missão do Benfica fica bastante complicada, já que precisará de aproveitamento perfeito daqui pra frente e ainda contar com improváveis tropeços dos Leões.

O clássico foi acirrado do início ao fim, Mesmo assim, o Sporting abriu o placar logo no primeiro minuto com Catamo. O time da casa, motivado pela festa da torcida, criou chances, mas não aproveitou e sofreu o empate com Bah. Após uma segunda etapa nervosa, os Leões foram recompensados pelo maior volume de jogo e chegaram ao triunfo com mais um gol de Catamo.

Resultados da 28ª rodada

Sexta-feira (5/4)

Farense 2×0 Boavista

Sábado (6/4)

Famalicão 3×2 Vizela

Rio Ave 3×0 Gil Vicente

Braga 0x3 Arouca

Sporting 2×1 Benfica

Domingo (7/4)

Chaves x Portimonense – 11h30

Moreirense x Estrela Amadora – 14h

Porto x Vitória de Guimarães – 16h30

Segunda-feira (8/4)

Casa Pia x Estoril – 12h15

