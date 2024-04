Grêmio vira sobre o Juventude e se sagra heptacampeão gaúcho

Grêmio saiu atrás do Juventude, mas reagiu para conquista do hepta - (crédito: Foto: Fernando Alves/EC Juventude) Jogada10 Jogada10

Na noite deste sábado (7), o Grêmio sagrou-se campeão gaúcho pela sétima vez consecutiva. Jogando na sua arena, em Porto Alegre, o Tricolor derrotou o Juventude de virada, por 3 a 1, e faturando o 43° título estadual de sua história. A equipe enfileira a maior série consecutivo de títulos no Gauchão, igualando outro hepta: de 1962 a 1968.

Primeiro tempo

Embora jogasse em casa, o Grêmio levou um susto do Juventude logo nos primeiros minutos. Após um lançamento em profundidade, Edson saiu livre dividiu com o goleiro Marchesin e a bola sobrou para Gilberto, que só empurrou para a rede. Apesar da demora do VAR em confirmar o gol, ele acabou consignado em seguida. O jogo ficou catimbado e a equipe visitante se fechou na defesa. Mesmo assim, o Grêmio lutou e conseguiu, pouco antes do intervalo, os dois gols da virada.

Primeiramente, após um escanteio cobrado pela direita, Cristaldo cabeceou no canto esquerdo de Gabriel e empatou a parada. Logo na sequência, após bola roubada pelo meio, o mesmo Cristaldo lançou o Diego Costa, que trombou com o marcador, ficou livre e, da entrada da área, chutou no cantinho para fazer 2 a 1.

Segundo tempo

A segunda etapa ficou mais truncada e nervosa do que a primeira. O Juventude não atacou de qualquer maneira e buscou se fechar para arriscar um contra-ataque. Por outro lado, o Grêmio passou a atacar com mais consistência, mas também levava sustos em jogadas de bola na área. O alívio gremista só veio mesmo aos 42 minutos, após jogada de Diego Costa em que Nathan Fernandes concluiu em gol, para fazer o terceiro. A goleada só não veio porque Gabriel salvou gol praticamente certo, do mesmo Nathan Fernandes, espalmando para fora. Ainda assim, a festa foi toda tricolor, com direito a Renato Gaúcho entrando em campo com uma icônica camisa de número 7.

GRÊMIO 2×1 JUVENTUDE

Campeonato Gaúcho – Final – Jogo de volta

Data e horário: 06/04/2024, às 16h30 (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

GRÊMIO: Caíque; João Pedro, Geromel, Kannemann e Mayk; Villasanti, Pepê, Pavón, Cristaldo e Gustavo Nunes; Diego Costa. Técnico: Renato Gaúcho.

JUVENTUDE: Gabriel Vasconcellos; João Lucas, Rodrigo Sam, Zé Marcos e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Jean Carlos; Edson Carioca, Gilberto $ Lucas Barbosa. Técnico: Roger Machado.

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein

Assistentes: Rafael da Silva Alves e Maíra Mastella

VAR: Daniel Nobre Bins

Cartões amarelos: Villasanti, Caíque, Soteldo (GRE); Jadson, Jean Carlos, João Lucas, Gilberto, Caíque, Zé Marcos (JUV)

Gols: Gilberto, 5’/1°T (0-1); Cristaldo, 42’/1°T (1-1); Cristaldo, 44’/1°T (2-1); Nathan Fernandes, 42’/2°T (3-1)

