Richard brilha e Ceará conquista o Campeonato Cearense nos pênaltis

O Ceará é o campeão cearense de 2024. Neste sábado (6), na Arena Castelão, em Fortaleza, o Vozão derrotou o Fortaleza por 3 a 2 nos pênaltis após empate em 1 a 1 no tempo normal e impediu o hexacampeonato do arquirrival. De quebra, chegou aos 46 títulos da competição e empatou com o Leão do Pici em números de conquistas estaduais. O herói do título foi o goleiro Richard, que pegou as cobranças de Pikachu e Machuca e ainda viu Tinga isolar uma cobrança.

No tempo normal, Saulo Mineiro fez o gol do Ceará e Lucas Sasha empatou, ambos no segundo tempo.

Primeiro tempo

Como era de se esperar em uma finalíssima, o primeiro tempo foi de muita tensão e disputa nas intermediárias de parte a parte. Sendo assim, o futebol, em determinados momentos, acabou de lado, em detrimento a muita luta e, às vezes, excesso de disposição de ambas as equipes.

Ainda assim, cada time teve ao menos uma ótima oportundiade de marcar. Primeiro foi o Ceará. Aos 18 minutos, Saulo Mineiro passou por Britez, arrematou e carimbou o travessão de João Ricardo. A resposta do Leão do Pici, contudo, veio aos 25. quando Lucas Sasha concluiu cara a cara com Richard e o goleiro do Vozão fez uma linda defesa.

Segundo tempo

Os gols que faltaaram na primeira etapa apareceram logo nos primeiros minutos da segunda. Logo aos 2, Matheus Bahia lançou Saulo Mineiro na área e o atacante mandou uma bomba cruzada noânculo esquerdo de João Ricardo. Nove minutos depois, Lucero aproveitou o desvio de Pacheco após cobrança de escanteio e, na segunda trave, empatou a partida.

A partir daí, o jogo voltou ao panorama do primeiro tempo. Muita luta e poucas oportunidades claras. A maior delas, quando o Fortaleza tinha um a menos em campo após a expulsão de Bruno Pacheco, foi do próprio Leão. Britez arriscou de fora da área, mas mandou para fora. Com isso, a decisão foi para os pênaltis.

Nos penais, João Ricardo pegou o primeiro, de Matheus Felipe. Na sequência, Richard pegou o de Pikachu. No segundo do Ceará, João Ricardo pegou o de Guilherme Castilho. Segundo do Fortaleza Zé Welisson, afinal, abriu o marcador.

Na terceira cobrança, Recaldi anotou o primeiro do Vozão, embora o goleiro do Leão tenha tocado na bola. Em seguida, Moisés anotou e recolocou o Tricolor na frente: 2 a 1. Na quarta oportunidade, Lourenço fez o segundo do Ceará. Na sequência, Tinga isolou e a série voltou a ficar empatada. Raí Ramos fez o do Ceará na quinta penalidade. Por fim, Richard pegou o pênalti de Machuca e deu o título ao Vozão.

