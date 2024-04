Cuiabá volta a vencer União Rondonópolis e ergue o quarto título seguido estadual

Cuiabá venceu duas vezes o União Rondonópolis, pelas finais do Campeonato Matogrossense - (crédito: Foto: Divulgação/Cuiabá) Jogada10 Jogada10

O Cuiabá sagrou-se campeão matogrossense pelo quarto ano seguido. Neste sábado (6), o Dourado derrotou por 1 a 0 o União Rondonópolis no segundo jogo da final. Clayson, ex-Corinthians, anotou o gol solitário do confronto disputado no Estádio Engenheiro Luthero Lopes.

Como havia vencido o duelo de ida, também por 1 a 0, no último sábado, na Arena Pantanal, o Cuiabá faturou o seu 13º título estadual. Nos últimos quatro anos, o clube firmou uma hegemonia na competição.

O gol aos 24 minutos da primeira etapa veio após falha na saída de bola do União. Derik Lacerda fez o desarme e tocou para Deyverson, que, dentro da área, serviu Clayson. Na volta do intervalo, o União fez tentativas em bolas cruzadas na área, mas não teve êxito. Derik Larceda ainda balançou a rede, mas o gol foi anulado por falta de ataque.

No fim da partida, o Dourado teve dois jogadores expulsos. Alan Empereur levou o segundo cartão amarelo, enquanto Jonathan Cafu recebeu o vermelho direto por parte da arbitragem. Mas a desvantagem numérica não impediu a conquista do time dirigido por Luis Fernando Iubel.

Campeão estadual, o Cuiabá passa a dar atenção à Copa Sul-Americana. Pela segunda rodada do Grupo G, o time visita o Metropolitanos-VEN na quinta-feira (11), às 19h (de Brasília), no Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela.

O União Rondonópolis, por outro lado, irá focar em sua estreia na Série D do Campeonato Brasileiro. Na rodada inicial da primeira fase, a equipe mede forças diante do Iporá, no dia 28 de abril, com horário e local ainda a serem definidos pela CBF.

SOMOS TETRAAAAAAAAAAAAAAA! ???????????????? Com gol de Clayson, vencemos o União novamente e conquistamos mais uma taça, A QUARTA SEGUIDA e a 13ª na galeria estadual! ???????????? #OrgulhodeMatoGrosso #AvanteDourado pic.twitter.com/s4vKcuaXzm — Cuiabá Esporte Clube (@CuiabaEC) April 6, 2024

