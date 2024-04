Marquinhos, recordista de jogos do PSG: ‘Meu futuro é aqui’

Marquinhos agradece o carinho da torcida após o jogo em que se tornou recordista de jogos pelo PSG - - (crédito: Foto: Franck Fife/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

No fim do jogo deste sábado (6/4) em que o PSG, em pleno Parc des Princes, ficou no 1 a 1 com o lanterna Clermont, pelo Campeonato Francês, a torcida parisiense ovacionou o brasileiro Marquinhos. Neste duelo em que o líder jogou com reservas pois as feras foram poupadas, Marquinhos entrou aos 22 da etapa final. E iniciou a jogada que gerou o gol do empate (sim, o PSG perdia em casa para o último colocado até os 38 do 2º tempo). Mas os aplausos de tinham um motivo especial. O zagueiro completou seu jogo 435 com a camisa do PSG. Assim, se igualou a Pilorget como o atleta com mais partidas na história do clube.

No fim da partida, o zagueiro brasileiro não escondeu a emoção.

“Tudo é muito incrível. Cheguei jovem e não pensava em jogar tantas partidas. Atuei com meus ídolos, conheci pessoas que ficaram ao meu lado e só tenho de agradece este recorde que estou igualando e que logo vou superar. É uma honra”.

PSG até o fim da carreira, Marquinhos?

Marquinhos chegou em 2o13. Embora diga que não tem como saber como será o seu futuro, ele afirma que nem passa pela sua cabeça sair tão cedo do PSG. E que seguir e encerrar a carreira no Paris seria a coroação de um ciclo de sucesso.

“Tenho 29 anos, sou jovem. Mas meu futuro está no PSG. Penso sempre em seguir aqui, ajudar ao máximo e dar tudo em campo. Procurar ajudar os mais jovens com minha experiência. Estou no Paris há 11 anos e encerrar a carreira aqui seria bonito. Espero manter um nivel alto para permanecer neste clube em que estou engajado no projeto.

Empate-surpresa. E agora, a Champions

No jogo deste sábado, o PSG entrou dez reservas, pois os titulares foram poupados para o jogo com o Barcelona, pelas quartas da Champions. O time da casa levou um gol no primeiro tempo, de Habib Keita. Depois, pressionou muito. Mas apenas depois da entrada de alguns titulares (como Marquinhos e Mbappé) conseguiram o empate, com Gonçalo Ramos. Apesar do tropeço, o PSG está com a mão na taça. Tem 63 pontos, contra 50 do vice-líder Brest (que ainda joga na rodada). Com o fim desta rodada restarão apenas mais seis (18 pontos em jogo), Nada indica que o título francês escapará do PSG.

Agora, o foco é o jogo com o Barça, nesta quarta-feira, no Parc des Princes. E Marquinhos já pediu apoio da torcida na luta para seguir brigando pelo titulo mais sonhado pelo clube

“É um jogo muito omportante. E, em casa, teremos o nosso público para nos dar energia. Vamos entregar tudo”

