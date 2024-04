Nos pênaltis, Athletic Bilbao bate Mallorca e fatura a Copa do Rei

Athletic Bilbao leva a melhor contra o Mallorca e fatura a Copa do Rei - (crédito: Foto: Javier Soriano/AFP via Getty Image) Jogada10 Jogada10

O Athletic Bilbao é campeão da Copa do Rei. No Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha, o empate por 1 a 1 com o Mallorca levou a disputa para os pênaltis, e os Leões venceram por 4 a 2 neste sábado (5).

O jogo

O Athletic Bilbao foi o primeiro time a se colocar no campo de ataque e pressionava o Mallorca em busca do gol. Mas, apesar do ímpeto, o Leão não conseguia finalizar em direção a meta.

Apesar da superioridade do Bilbao, o Mallorca foi efetivo e conseguiu balançar a rede. Na cobrança de escanteio e depois de muito bate rebate, a bola sobrou para Dani Rodríguez. O camisa 14 bateu colocado e estufou a rede, 1 a 0.

No prejuízo, o Bilbao foi ao abafa e, antes do intervalo, Nico Williams saiu na cara do goleiro. Na finalização, o atacante mandou pela linha de fundo.

Nos 45 minutos finais, a superioridade do Bilbao foi recompensada. Aos 5 minutos, Oihan Sancet acertou o belo chute e chacoalhou a rede do Mallorca. O gol deu ânimo ao time do país basco, que pressionou e criou boas possibilidades de virar. Porém, a falta de calibragem nas finalizações impediu a virada.

Prorrogação morna

Nos 30 minutos da prorrogação a tensão tomou conta. Os dois times ficaram com medo de agredir o rival e apenas cozinharam as investidas. Na única oportunidade mais clara, Nico Williams, do Bilbao, teve a chance de finalizar na pequena área, mas o zagueiro cortou o chute.

Athletic Bilbao campeão nos pênaltis

Na marca da cal o Athletic mostrou qualidade. Acertou as quatro cobranças. O Mallorca converteu apenas duas e viu os Leões conquistarem a taça.

Fim do jejum do Athletic Bilbao

A conquista encerrou um jejum de 40 anos sem o Athletic vencer a Copa do Rei. A última taça deste torneio veio na temporada de 1984.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.