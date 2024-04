Athletic Bilbao encerra jejum de 40 anos na Copa do Rey

Athletico Bilbao derrotou o Mallorca na decisão da Copa do Rey - (crédito: Foto: JAVIER SORIANO/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O dia 6 de abril de 2024 está marcado na história do Athletic Bilbao. Após empatar no tempo normal por 1 a 1 com o Mallorca, os Leões faturaram nos pênaltis a Copa do Rey.

Durante os 90 minutos do tempo normal, a equipe comandada por Ernesto Valverde foi superior e perdeu ótimas chances de liquidar a fatura. Nico Williams teve a bola do jogo, mas ao ficar cara a cara com o goleiro, chutou para fora.

Na prorrogação, o Athletic Bilbao diminuiu o seu ritmo. Mesmo assim, isso não impediu o time de controlar o duelo e assustar o adversário.

Quando a penalidade parecia uma realidade, Nico Williams, assim como no tempo normal, teve a chance de marcar. O atacante surgiu na pequena área, mas viu a sua finalização ser cortada pelo zagueiro.

Nas penalidades 100% de aproveitamento. O Athletic converteu os quatro chutes e contou com a falta de efetividade do Mallorca para vencer por 4 a 2.

Festa do Athletic Bilbao

A conquista foi muito comemorada pelos jogadores e, principalmente os torcedores, que não sentiam o sabor da conquista desde a temporada 1984.

Há 40 anos, a Copa do Rey não tinha o Athletic Bilbao como campeão. Desde então foram seis vices e o grito entalado na garganta.

Longe de habitar as disputas por títulos de LA LIGA ou marcar presença nos torneios continentais, o clube do país basco é um dos mais vencedores da Espanha.

A taça desde sábado é a 24ª da sua história no torneio, fator que o coloca como o segundo maior campeão da Copa do Rey.

Europa League

Com o título assegurado, além de toda a festa da torcida no restante da temporada, o clube vai disputar a Europa League.

Por causa do torneio em seu calendário, o Athletic Bilbao terá mais orçamento para investir na estrutura da formação dos atletas e bonificar seus jogadores.

