Vasco vence jogo-treino em São Januário

O Vasco passou no teste visando a estreia no Campeonato Brasileiro. O Gigante da Colina venceu o América-MG por 2 a 1, neste sábado (6), em jogo-treino realizado em São Januário. Clayton e Vegetti marcaram os gols do cruz-maltino, enquanto Fabinho descontou para o Coelho.

Após brilhar nos testes contra Olaria e Volta Redonda, Clayton voltou a se destacar diante do América-MG. O atacante abriu o placar ainda no primeiro tempo, enquanto Vegetti ampliou no início da etapa final. A atividade foi fechada para torcida e imprensa.

Clayton tem sido o destaque do Vasco na intertemporada. Afinal, soma quatro gols em três amistosos. Agora, o Cruz-Maltino volta a campo no próximo domingo (14), às 16h (de Brasília), contra o Grêmio, pela estreia no Brasileirão de 2024.

