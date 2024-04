Velo Clube elimina Juventus e retorna à elite do Paulista após 45 anos

Velo Clube e Juventus se enfrentaram neste sábado, no Benitão, em Rio Claro - (crédito: Foto: Guilherme Veiga/Ag. Paulistão) Jogada10 Jogada10

O Velo Clube está de volta à elite estadual após 45 anos. Na tarde deste sábado (6), segurou o empate sem gols com o Juventus no Estádio Benitão, em Rio Claro, e garantiu o acesso para a edição 2025 do Campeonato Paulista. Como havia vencido o duelo de ida por 1 a 0 na Rua Javari, o clube do interior avançou para a decisão da Série A2.

Os anfitriões souberam administrar o placar agregado, mesmo com um jogador a menos durante todo o segundo tempo. O zagueiro Júlio Vaz recebeu cartão vermelho após uma falta dura em Thiago Rubim, do time da Mooca.

Na primeira fase, o Velo fez a segunda pior campanha e, mesmo assim, se classificou. Depois, eliminou o São José nas quartas e, agora, o Moleque Travesso na semifinal.

Por outro lado, o Juventus sonhava com o retorno à Série A1 justamente no ano de seu centenário. Fundado em 1924, o clube participou da elite pela última vez em 2008.

O Velo Clube aguarda, portanto, o vencedor da outra semifinal. Portuguesa Santista e Noroeste se enfrentam neste domingo (7), às 11h10 (de Brasília). No primeiro jogo, houve empate sem gols. Os dois finalistas sobem automaticamente para a Série A1 do Paulista.

