Bruna Biancardi lamenta exposição da filha com Neymar

Após ficar uns dias “off” nas redes sociais, a influencer Bruna Biancardi reapereceu, desabafou e explicou o porquê do sumiço. No Instagram, a ex-namorada e mãe do filho de Neymar lamentou a repercussão negativa e/ou errada de suas falas.

“Vou dividir aqui com vocês algumas coisas, porque é o que sinto…Parei de compartilhar muitas coisas aqui pela chatice que é compartilhar as coisas na internet, sinceramente. E aí acabei deixando de compartilhar tudo. Mas quero voltar aos poucos, se possível, se me deixarem, a compartilhar algumas coisas. Tentando não ligar para o resto. Porque falo X, vira Y. Não falo nada, falei tal coisa. É sempre assim. Mas é isso, né? Quero mostrar para vocês”, começou Biancardi.

Cirurgia da filha

Bruna Biancardi, inclusive, lamentou a super exposição que sua filha, Mavie, passou por conta de uma simples cirurgia na boca. Ela afirmou que nem queria que isso fosse noticiado antes dela mesma avisar.

“Estou vendo que saiu sobre o procedimento que a Mavie fez no freio da língua. Gente, é uma coisa normal, vários bebês fazem isso, inclusive na hora que nascem. Eu ia até comentar sobre isso, ia chamar os profissionais que estão envolvidos nesse procedimento para informar do que se trata, até pras mães saberem. Era um assunto que eu não fazia noção da importância, de ter um fono. Eu queria contar pra vocês isso mais pra frente, quando passasse tudo… estou cansada desses abutres da internet. Está tudo bem, ela está ótima. Foi um procedimento feito em consultório da dentista”, acrescentou Bruna Biancardi.

Dessa forma, Bruna Biancardi concluiu o seu desabafado reforçando que agora falará menos ainda de sua vida pessoal nas redes sociais. Assim, o conteúdo postado por ela deve ter foco maior nas questões profissionais:

"Prefiro manter a minha vida pessoal entre as pessoas que são da minha vida pessoal. Não contem comigo para ficar aqui sempre metida em polêmicas, falando de um assunto e de outro pra saciar a curiosidade alheia. Tenho zero paciência com isso e me importo zero com o que pensam", concluiu Biancardi.