Ajax leva surra histórica do Feyenoord no Holandês

Jogadores do Feyenoord abraçam Igor Jesus logo após o brasileiro fazer um de seus dois gols sobre o Ajax - (crédito: Foto: Olaf Kraak/ANP/AFP via Getty Images)

Neste domingo (7/4), o Ajax, diante do Feyenoord, mais uma vez deu mostras de que esta é uma das suas piores temporadas na história. Visitou um de seus maiors rivais, em Roterdã, e levou surra: 6 a 0. O Ajax é um gigante, que já foi campeão mundial e tem mais títulos na Holanda. Porém, neste 2023/24 da Liga chegou a ficar na lanterna, levou derrotas humilhantes (como o 4 a 0 para o mesmo Feyenoord, em casa, no turno) e, desta vez, sai de campo com uma surra histórica.

Minteh, com dois gols e uma assistência e o brasileiro Igor Jesus, também com dois gols, fora, os destaques. Hancko e Timber completaram o placar. O Feyenoord foi aos 69 pontos, em segundo lugar. Mas bem atrás do líder PSV, que tem 77. Como restam seis rodadas para o fim da competição, o título é bem difícil para o atual campeão. Já o Ajax é apenas do sexto colocado, com 45 pontos. Enfim, um vexame.

Feyenoord arrasa Ajax

O Ajax até que conseguiu segurar o rival nos primeiro 30 minutos. Porém, era um jogo de ataque contra defesa e, aos 33, após saída errada de bola, o Feyenoord chegou ao gol com Igor Paixão recebendo de Minteh. Dois minutos depois, novo erro de saída de bola e Minteh concluiu passe de Niewkoop para fazer 2 a 0. Nos acréscimos Hancko, de peixinho, ampliou,

No segundo tempo, o Feyenoord foi ampliando. Aos 11, Minteh recebeu pela direita e de fora da área chutou colocado para fazer o golaço do jogo. Aos 17, Timber de fora da área ampliou e, aos 22, Igor Paixão deu uma conclusão que bateu no travessão, entrou e saiu. O VAR confirmou o sexto gol

O Feyenoord ainda perdeu três chances e teve um gol anulado. Para se ter ideia, apenas aos 37 minutos do segundo tempo foi que o Ajax (que teve 44% deposse no jogo) deu seu primeiro chute a gol. O rival, naquela altura, já tinha concluido 28 vezes (15 no alvo).

