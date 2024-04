Palmeiras x Santos, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h

Neste domingo, 7/4, vai ter campeão dando volta olímpica na Allianz Arena, Palmeiras ou Santos. Às 18h (de Brasília), as equipes fazem o segundo jogo da final e o Santos, que venceu na ida, joga pelo empate para acabar com um jejum que vem desde 2016. Mas o Verdão joga em casa e busca o seu primeiro tricampeãonato em 90 anos. Como é um jogo especialíssimo, a Voz do Esporte prepara uma de suas maiores coberturas. Para se ter ideia, a transmissão abre 4 horas antes, às 14h, com um pré-jogo sob o comando do premiado Cesar Tavares. E com a bola rolando, Christian Rafael estará na narração.