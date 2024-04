Brasileiro pode assumir o Manchester United na próxima temporada

Thiago Motta está em sua segunda temporada no Bologna - (crédito: AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Erik ten Hag não tem permanência garantida no Manchester United na próxima temporada. Alvo de algumas críticas pelas atuações em 2023/24, o técnico terá o trabalho avaliado pelo novo proprietário dos Red Devils, Jim Ratcliffe, que adquiriu 25% das ações do clube. Caso o magnata decida mudar o comando do time, quem é cogitado para assumir é o ítalo-brasileiro Thiago Motta, atualmente no Bologna, da Itália.

O ex-jogador da Inter de Milão, Barcelona e PSG vem fazendo ótima campanha no Campeonato Italiano. Até o momento, o Bologna está na quarta colocação e estaria se classificando para a próxima Liga dos Campeões. Apesar do tropeço neste domingo, no empate em 0 a 0 fora de casa com o Frosinone, a equipe tem três pontos à frente da Roma, que está em quinto lugar.

Thiago Motta assumiu o Bologna em setembro de 2022. Na ocasião, levou o time ao nono lugar no Calcio. Ele tem contrato somente até o fim da atual temporada, o que pode facilitar a negociação para assumir o Manchester United.

Segundo o jornal “La Gazzetta dello Sports”, os dirigentes do clube inglês já avaliam a troca no comando, mas teriam a concorrência da Juventus, também interessada no treinador. Afinal, o United está em sexto da Premier League, com 49 pontos, a 11 do quinto colocado Aston Villa, faltando sete rodadas para o fim da competição.

United empata no clássico diante do Liverpool

Neste domingo, o Manchester United ficou no empate em 2 a 2 com o rival Liverpool, em Old Trafford. Bruno Fernandes e Mainoo marcaram os gols da equipe da casa no clássico.

Na próximo sábado, às 13h30 (de Brasília), o United visita o Bournemouth pela 33ª rodada do Campeonato Inglês.

