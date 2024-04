Dono da SAF do Botafogo, Textor recebe apoio do presidente da Ferj

John Textor, dono da SAF do Botafogo, vem se envolvendo em polêmicas - (crédito: Foto: Lucas Bayer) Jogada10 Jogada10

O dono da SAF do Botafogo, John Textor, ganhou um aliado em sua luta por mudanças no futebol brasileiro. Ele foi denunciado pelo STJD após não apresentar provas de manipulações de resultados.

Segundo o “Panorama Esportivo”, em matéria do último sábado (6), Rubens Lopes, presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), está ao lado do homem forte glorioso.

LEIA MAIS: Polícia Civil desmente John Textor, do Botafogo, e diz que o intimou a depor

Para o mandatário, as ações de John Textor estão sendo mal interpretadas. Rubens Lopes, aliás, teria convidado o norte-americano para a cerimônia de encerramento do Campeonato Carioca, a ser realizado nesta segunda-feira (8).

A atitude seria uma forma de demonstrar apoio ao mandatário do Glorioso. Textor seria o convidado de honra, aliás, de Rubens Lopes para o evento, que celebrará o fim do estadual de 2024.

