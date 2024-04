Juventus vence Fiorentina e encerra jejum no Italiano

Gatti marcou o gol da vitória da Juventus sobre a Fiorentina - Foto: Marco Bertorello/AFP via Getty Images - (crédito: Foto: Marco Bertorello/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

A Juventus reencontrou o caminho das vitórias. A Velha Senhora teve três gols anulados, mas encerrou o jejum de quatro partidas com a vitória sobre a Fiorentina por 1 a 0, neste domingo (7), em casa, pela 31ª rodada do Campeonato Italiano. O zagueiro Gatti marcou o gol. Assim, a Bianconeri chegou aos 62 pontos e segue isolada no terceiro lugar.

Juve tem três gols anulados, mas encerra jejum

A Juventus voltou a vencer no Campeonato Italiano. Mas não foi fácil. A Velha Senhora tomou a iniciativa diante da Fiorentina e poderia ter aplicado uma goleada no primeiro tempo. O VAR, no entanto, atrapalhou os planos. McKennie balançou as redes aos cinco minutos, mas o lance foi anulado por impedimento. Da mesma forma, o gol de Bremer também foi invalidado aos 12.

De tanto insistir, a Juventus abriu o placar no oportunismo de Gatti, aos 20. Dessa vez, no entanto, não teve como anular. O artilheiro sérvio Vlahovic marcou aos 32, mas o impedimento novamente atordoou a vida da Velha Senhora. Assim, o primeiro tempo terminou com a vantagem no placar e aplausos da torcida, satisfeita após uma sequência de resultados negativos.

Na etapa final, o jogo ficou morno. Assim, a Juventus controlou a vantagem até o apito final. A Bianconeri tentou algumas investidas com o artilheiro sérvio Vlahovic, mas sem muito perigo. A Fiorentina, por sua vez, demonstrava falta de criatividade e apelava para o velho chuveirinho, mas sem sucesso.

A Juventus volta a campo no próximo sábado (13), às 13h (de Brasília), contra o Torino, fora de casa, pela 32ª rodada do Campeonato Italiano. Já a Fiorentina encara a Genoa, no mesmo dia, às 13h30, em casa. Antes, enfrenta o Viktoria Plzen, da República Tcheca, quinta-feira (11), às 13h45, pela Liga Conferência.

Jogos da 31ª rodada do Italiano

Sexta-feira (5/4)

Salernitana 2×2 Sassuolo

Sábado (6/4)

Milan 3×0 Lecce

Roma 1 x 0 Lazio

Empoli 3×2 Torino

Domingo (7/4)

Frosinone 0x0 Bologna

Monza 2×4 Napoli

Verona 1×2 Genoa

Cagliari 2×1 Atalanta

Juventus 1×0 Fiorentina

Segunda-feira (8/4)

Udinese x Inter de Milão – 15h45

