Com Lázaro, Palmeiras está escalado para finalíssima do Paulistão

Relacionados do Verdão para a finalíssima do Paulistão - (crédito: Foto: Divulgação / Palmeiras) Jogada10 Jogada10

O Palmeiras está escalado para a finalíssima deste domingo (7) diante do Santos, às 18h (de Brasília), no Allianz Parque. O técnico Abel Ferreira decidiu preservar os titulares na estreia pela Libertadores contra o San Lorenzo, na última quarta-feira, de olho na decisão do Campeonato Paulista.

A novidade fica por conta da entrada do meia-atacante Lázaro. Assim, o comandante alviverde repete a escalação da semifinal do Estadual, frente ao Novorizontino.

O Verdão vai a campo com Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murillo e Piquerez; Moreno, Zé Rafael e Raphael Veiga; Lázaro, Endrick e Flaco López.

Após a derrota por 1 a 0 no duelo de ida na Vila Belmiro, o Palmeiras precisa vencer por dois gols de frente para erguer o troféu no tempo normal. Triunfo por um de diferença força a disputa de pênaltis. O Verdão busca o seu terceiro título consecutivo do Paulistão

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.