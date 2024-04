Atlético Goianiense é tricampeão estadual

Os gols foram de Luiz Fernando e Emiliano Rodríguez (dois) - (crédito: Foto: Ingryd Oliveira/ACG) Jogada10 Jogada10

O Atlético Goianiense é tricampeão goiano. Neste domingo (7/4), em seu estádio, o Antonio Acioly, venceu o Vila Nova por 3 a 1. Como também venceu na ganhou na casa do Tigre, por 2 a 0, levantou a taça. Os gols foram de Luiz Fernando e Emiliano Rodríguez (dois).

Este foi o 18º Estadual do Dragão, que está atrás apenas do Goiás (com 28). O Vila Nova, que não ganha o Goianão desde 2005, tem 15 títulos.

Atlético se impõe desde o início

O Atlético, que já tinha boa vantagem, a ampliou com um gol de Luiz Fernando aproveitando uma rebatida. Embora o Vila tenha empatado o jogo aos 27 numa cabeçada de Alesso, o Dragão estava melhor em campo e foi para o intervalo em vantagem quando, nos acréscimos, em contra-ataque, Emiliano Rodríguez recebeu de Luiz Fernando e recolocou o time na frente.

O caixão do Vila foi fechado aos 23 minutos. Um ótimo ataque terminou com confusão na área e sobra para Emiliano Rodríguez ampliar. Pouco depois, Igor Bolt foi expulso, deixando o Vila com dez. Era deixar o tempo passar para o Atlético celebrar mais um caneco. Já o Vila, mesmo guerreiro e com o veterano Vagner Love em campo (entrou na reta final) não diminuiu a diferença.

