Guilherme Arana, do Atlético, provoca rival: ‘Risco de alagamento’

Após a conquista do título mineiro em pleno Mineirão, o lateral-esquerdo Guilherme Arana, do Atlético, provocou o Cruzeiro. Na saída de campo – e até mesmo durante o jogo -, o jogador devolveu brincadeiras após as derrotas do Galo em casa para o maior rival.

Quando o time alvinegro fez o terceiro gol, praticamente selando o troféu, Arana se virou para o banco e fez o gesto conhecido como ‘chororô’, esfregando os olhos como se estivesse chorando.

“Perdemos duas em casa, beleza. Mas o importante é levantar títulos e foi isso o que aconteceu hoje. Acho que demos uma resposta e meti o chororô. Falei também que é perigoso (para) quem mora perto da Pampulha risco de alagamento, porque tem muita gente que tá chorando aí fora”, brincou.

Galo provoca também

Fazendo uso da criatividade, o Atlético usou uma provocação antiga utilizada pelo Cruzeiro para poder sair por cima. Jogadores da Raposa fizeram gestos simulando jogar grãos de milho no chão da Arena MRV na vitória celeste no Brasileirão de 2023.

Era o primeiro clássico que acontecia no estádio. Após a conquista do título deste domingo, o Atlético usou as redes sociais para soltar provocações ao maior rival. Confira abaixo:

Uai, eu não sabia que o milho era pra pipocada da final… ????????#JogaMilhoQuePipocaTaça???????? pic.twitter.com/ZM68isYWCB — Atlético (@Atletico) April 7, 2024

Pipoca Esporte Clube, meu freguês favorito! ????????#JogaMilhoQuePipocaTaça ???????? pic.twitter.com/HCKZ3kxZKs — Atlético (@Atletico) April 7, 2024

???????????? O Google já tem a localização de onde vem a pipoca…#JogaMilhoQuePipocaTaça ???????? pic.twitter.com/QE07yIFpNq — Atlético (@Atletico) April 7, 2024

