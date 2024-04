Flamengo, diante de 65 mil no Maracanã, é campeão Carioca

Este é 38º título do Flamengo - (crédito: Foto: Paula Reis/flamengo) Jogada10 Jogada10

Para a surpresa de ninguém, o Flamengo é o campeão carioca de 2024. Neste domingo (7/4) não fez um jogo de encher os olhos, até porque já entrou com vantagem gigante (3 a 0 na ida) e se poupou para a Libertadores e início de Brasileirão nos próximos dias. Mas venceu o Nova Iguaçu por 1 a 0, para alegria de mais 65 mil torcedores presentes ao Maracanã. Bruno Henrique, poucos minutos depois de entrar, fez o golaço que garantiu a conquista.

Este é 38º título do Flamengo. Assim, retoma a hegemonia estadual que tinha perdido nos últimos dois anos para o Fluminense. Mas com sabor especial: conquista invicta com apenas um gol sofrido, a melhor média da história do Cariocão. Contudo, o Nova Iguaçu, surpresa da competição, pela primeira vez chegou numa final e caiu de pé.

Veja aqui a tabela de jogos do Cariocão

Flamengo só acorda no fim do primeiro tempo

Franco-atirador e ciente de que o título era improvável por causa da desvantagem na ida, o Nova Iguaçu surpreendeu buscando o ataque, finalizando com perigo de fora da área e quase marcando aos 16 minutos num lance em que Xandinho entrou na área e tentou encobrir Rossi. Mas passou muito perto. O Flamengo começou com a roda presa. Porém, aos poucos, foi se soltando e, a partir dos 30 minutos, passou a ser mais perigoso. Cebolinha teve duas chances, a segunda acertando a trave de Fabrício Santana. Arrascaeta também desperdiçou oportunidade clara.

Que golaço, Bruno Henrique!

O Flamengo continuou melhor. Cebolinha mais uma vez acertou a trave e Arrascaeta, em triangulação com Pedro, entrou livre, mas mandou na rede pelo lado de fora. Isso antes dos cinco minutos. Contudo, o Nova Iguaçu também não deixou de atacar e Xandinho mandou uma que raspou o travessão. O jogo estava animado. Mas gol mesmo apenas aos 27 minutos. Após boa jogada de Ayrton Lucas pela esquerda, este tocou para Bruno Henrique. O atacante, que entrara apenas três minutos antes, bateu da entrada da área. Golaço. Aí era só esperar o apito do juiz. Enfim, título invicto para o Mengão.

FLAMENGO 1X0 NOVA IGUAÇU

Campeonato Carioca 2024 – Final – Jogo de Volta

Data: 7/4/2024

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Público presente: 65.757

Público pagante: 60.490

Renda: R$ 3.723.555,00

FLAMENGO: Rossi; Varela (Evertton Araújo, 35’/2ºT), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar (Igor Jesus, 35’/2ºT), De La Cruz (Victor Hugo, 35’/2ºT) e Arrascaeta (Allan, 24’/2ºT); Luiz Araújo, Everton Cebolinha (Bruno Henrique, 24’/2ºT) e Pedro. Técnico: Tite.

NOVA IGUAÇU: Fabrício Santana; Yan Silva (Fernandinho, 35’/2ºT), Gabriel, Sergio Raphael e Maicon; Albert, Igor Fraga (Ronaldo, 35’/2ºT)e Yago Ferreira (Lucas Cruz, Intervalo); Xandinho, Bill (Lucas Campos, 16’/1ºT) e Carlinhos. Técnico: Carlos Vitor.

Gols: Bruno Henrique, 27’/2ºT (1-0)

Árbitro: Bruno Mota Correia

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Luiz Claudio Regazone

VAR: Rodrigo Carvalhaes

Cartões Amarelos: LKeo pereira (FLA); Sérgio Raphael, Lucas Campos, Lucas Cruz (NIG)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.