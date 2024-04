Tite entrega medalha a técnico adversário e fala em fair play

Tite conquistou seu primeiro título no comando do Flçamengo neste domingo (7) - (crédito: Foto: Lucas Bayer / Jogada 10) Jogada10 Jogada10

O técnico Tite teve um gesto incomum após a conquista do título do Flamengo, neste domingo (7), com a vitória por 1 a 0 sobre o Nova Iguaçu. Ao receber sua medalha de campeão, a entregou a Carlos Vítor, treinador do Nova Iguaçu. Em seguida, não só o comandante, mas todo o grupo da equipe da Baixada Fluminense fez uma foto com o elenco e a cmissão técnica rubro-negra e a taça da competição.

Ainda no campo de jogo, o treinador falou sobre o gesto: “Precisamos demonstrar respeito ao adversário. Eu e o Carlos conseguimos fazer isso. Não teve porrada, antijogo, bastidor falando mal. Teve futebol. Quem veio ver as duas finais viu futebol”.

Tite chegou ao Flamengo em outubro do ano passado. Sendo assim, conquistou seu primeiro título no Flamengo. E admitiu estar emocionado. “É muito emocionante mesmo. Sei da responsabilidade que inegavelmente temos aqui. Dar alegria, proporcionar que o torcedor passe um dia melhor com seus filhos, esposa,

Tite celebra campanha

Ao comentar sobre a campanha, o técnico afirmou que o título foi construído a cada partida e voltou a falar sobre a dificuldade do Campeonato Carioca. Por fim, exaltou os números do Flamengo na competição e a participação do Nova Iguaçu.

“O Flamengo a equipe mais disciplinada do campeonato. Teve o melhor ataque, melhor saldo, melhor defesa. É o cartioca? Sim, mas são diversos classicos. Sabemos o quanto é difícil cada momento. Está aí o reconhecimento em uma final em que a grandeza do nova iguaçu não é comparável à do clube Flamengo, mas os homens são iguais”, concluiu.

