Iranildo afirma que Fluminense pediu a volta de Yago, destaque do Nova Iguaçu

Destaque do Nova Iguaçu no Carioca, Yago irá retornar ao Fluminense para a sequência da temporada. Afinal, seu pai e empresário, o ex-jogador Iranildo, afirmou, em entrevista ao canal esportivo Goat, que o atleta recebeu algumas propostas, porém o Tricolor solicitou o retorno ao fim da competição estadual.

“A partir de amanhã, a gente vai saber. Tem contrato com o Fluminense até o fim do ano. O clube já solicitou a volta dele. A partir de amanhã a gente vai saber o destino, ele se apresenta no clube. Tem algumas propostas, a gente vai sentar e conversar. Ele indo muito bem, com o time todo do Nova Iguaçu, que chegou até as finais. A gente vai sentar e conversar”, disse.

O jogador está emprestado ao Carrossel da Baixada até setembro, de acordo com o Bira, mês em que a Série D do Campeonato Brasileiro chega ao fim. Esse vínculo é mais longo que o habitual, visto que John Kennedy, por exemplo, defendeu as cores da Ferroviária, de Araraquara, até o fim do Paulistão em 2023.

Por fim, no entanto, o Fluminense solicitou o retorno de Yago, que tem três gols e três assistências na temporada. O Nova Iguaçu surpreendeu ao fazer uma campanha consistente, eliminar o Vasco na semifinal e ser vice-campeão do Campeonato Carioca.

