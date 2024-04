Novo patrocinador máster "entrega" como ficará uniforme do Fluminense

Superbet mostrou como ficará o uniforme do Fluminense após o acerto por três temporadas - (crédito: - Foto: Reprodução) Jogada10 Jogada10

Antes do anúncio oficial como patrocinadora máster, a Superbet já “entregou” como ficará o novo uniforme do Fluminense para a sequência da temporada. A casa de apostas publicou o novo desenho da camisa tricolor antes mesmo da cerimônia que acontece nesta segunda-feira (8), em Laranjeiras.





A estreia da Superbet no uniforme do Tricolor acontece no duelo contra o Colo-Colo. Nesse sentido, o confronto acontece nesta terça-feira (9), no primeiro jogo da equipe, no Maracanã, pela Libertadores 2024. O novo patrocinador pagará R$ 52 milhões por ano em três anos de contrato, o quarto maior valor do futebol brasileiro junto com o São Paulo.

Novo patrocinador na área

Nas últimas semanas, a Betano chegou a enviar propostas de reajuste financeiro, mas os valores não agradaram o clube carioca. A Superbet, por sua vez, ofereceu quantias maiores e venceu a concorrente na disputa pelo espaço nobre. O presidente Mário Bittencourt ao lado do departamento comercial tricolor conduziu as conversas.

A direção tricolor acredita que o atual contrato com a Betano está defasado após a regulamentação das casas de apostas no Brasil. Depois do decreto oficial, existe mais segurança jurídica para investimentos neste setor, e o clube crê que os valores estão abaixo da média em relação ao mercado atual.

Por fim, um dos trunfos do Tricolor para conseguir um negócio mais vantajoso foi a disputa do Super Mundial de Clubes de 2025. Além disso, a presença de jogadores de renome internacional, como é o caso de Marcelo, também contribuiu para o acerto. Vale lembrar que o clube tem interesse na contratação de Thiago Silva, que seria outro nome de peso.

