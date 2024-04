Vasco negocia empréstimo do goleiro Halls ao Vila Nova

Halls no treino do Vasco da Gama no CT Moacyr Barbosa - (crédito: Leandro Amorim) Jogada10 Jogada10

Em meio à preparação para a estreia no Brasileirão, o Vasco negocia o goleiro Halls com o Vila Nova. Assim, o arqueiro deve assinar com o clube goiano por empréstimo até o fim da temporada, na disputa da Série B. A informação é do portal “ge”.

As negociações, portanto, estão bem avançadas e devem ser seladas em breve. Antes disso, outros clubes chegaram a sondar o goleiro para uma possível saída, mas o Tigre levou a melhor na disputa.

No momento, o arqueiro é apenas o terceiro na disputa pela posição. No ano passado, era opção no banco para a vaga de Léo Jardim e atrás de Ivan. Já em 2024, segue na mesma situação depois da chegada de Keiller, emprestado junto ao Internacional.

Revelado nas divisões de base do Cruz-Maltino, Halls tinha contrato até março de 2024, porém acertou a extensão do vínculo até o fim da temporada. Em 2024, o goleiro esteve em campo em duas oportunidades, ambas pelo Campeonato Carioca logo no início. Ao todo, o jogador soma 14 partidas como profissional.

