Veiga chega ao 11º título pelo Palmeiras e atinge outra marca histórica

Raphael Veiga conquistou seu 11° título com a camisa do Palmeiras neste domingo (07). Afinal, o Verdão bateu o Santos por 2 a 0, no Allianz Parque e venceu o Campeonato Paulista pela terceira vez consecutiva. Após levantar a taça, o meia usou a filosofia de Abel Ferreira para destacar o desejo de buscar mais troféus na temporada.

“Todo mundo tem consciência da importância no elenco, cada um na sua função e com humildade de reconhecer. Sempre buscamos mais. Vamos comemorar hoje, amanhã também, mas, quando nos acostumamos a ganhar, queremos sempre repetir”, disse Veiga, após a partida.

Veiga converteu o pênalti que abriu o placar no Allianz Parque na decisão contra o Santos. Aliás, o tento marcado pelo camisa 23, tornou o meia o maior artilheiro do Palmeiras no século. O jogador chegou a 89 gols no período e ultrapassou o atacante Dudu na lista.

“A gente não se acomoda com o que aconteceu. Os títulos que conquistamos viraram responsabilidade e expectativa. A responsabilidade para defender os troféus e a expectativa para fazer mais. Quando a gente perde, o Abel fala para a gente curtir o luto por 24h. Quando ganha é a mesma coisa. Hoje vamos comemorar, na segunda-feira vamos comemorar, mas na terça-feira vamos descer da montanha porque tem outro campeonato pela frente. Temos que ser gratos com o que conquistamos, mas nunca acomodados”, finalizou.

Próximo compromisso de Veiga e do Palmeiras

Assim, Raphael Veiga e o Palmeiras retornam a campo nesta quinta-feira (11), também no Allianz Parque, contra o Liverpool-URU, pela segunda rodada do Grupo F da Copa Libertadores.

