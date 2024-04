Aproveitamento do São Paulo cai após título da Supercopa - (crédito: Foto: Staff Images/CBF) Jogada10 Jogada10

O São Paulo vem vivendo uma verdadeira montanha-russa neste início de temporada. Isso porque a equipe começou o ano com tudo, com uma quebra de tabu em Itaquera e conquistando a Supercopa Rei do Brasil, em cima do rival Palmeiras. Contudo, após o título, o desempenho do Tricolor Paulista caiu drasticamente.

Até o momento da Supercopa, num time com poucas modificações com relação ao que terminou 2023 sob o comando de Dorival Júnior, o técnico Thiago Carpini conquistou 73% dos pontos em cinco jogos. Contudo, nas dez partidas seguintes, o aproveitamento desabou para 43%.

Antes de enfrentar o Palmeiras, em Belo Horizonte, o São Paulo somava três vitórias e um empate durante a temporada. Contudo, após o título da Supercopa, o Tricolor venceu Água Santa, Inter de Limeira e Ituano. Mas empatou com RB Bragantino e Guarani, além de derrotas para Ponte Preta e Santos. Por fim, a eliminação para o Novorizontino, nas quartas de final do Estadual, concluiu o momento ruim da equipe.

Aliás, a queda no Paulistão fez com que a equipe ficasse 18 dias treinando até a estreia na Conmebol Libertadores, onde saiu derrotado para o Talleres. O novo revés aumentou a pressão no técnico Thiago Carpini. A diretoria diz que precisa dar mais tempo para o treinador, mas seu respaldo começou a diminuir após os últimos jogos.

Agora, o São Paulo tenta recuperar o bom momento que viveu no começo da temporada e um novo início pode ser nesta quarta-feira (10). O Tricolor encara o Cobresal, no MorumBIS, pela segunda rodada do Grupo B da Copa Libertadores.

